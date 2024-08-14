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BBC

الخارجية الأمريكية: القطريون أبلغونا بأنه سيكون هناك تمثيل لحماس خلال المفاوضات

08:37 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

ماثيو ميلر

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاربعاء، إن الولايات المتحدة على علم بتعليقات حركة حماس بشأن عدم حضور المفاوضات في الدوحة.

وأشار ميلر إلى أن واشنطن تتوقع أن تتقدم المحادثات، موضحة أن على جميع المفاوضين العودة إلى الطاولة وإتمام الاتفاق.

وكشف ميلر أن المسؤولين القطريين أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنه سيكون هناك تمثيل لحماس خلال المفاوضات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الأسرى ويساعد في تخفيف المعاناة في غزة.

وعلى الرغم من ذلك، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا بمحادثات الخميس وسيلتقون الوسطاء بعد الحصول على تحديث.

وكان القيادي في حماس محمود مرداوي، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الحركة ن تشارك في المفاوضات غدًا فقط بغرض التفاوض.

ماثيو ميلر وزارة الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة حماس مفاوضات الدوحة إسرائيل طوفان الأقصي
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