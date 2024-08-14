إعلام عبري: بن غفير اقتحم المسجد الأقصى بموافقة ديوان رئاسة الوزراء

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن ديوان رئاسة الوزراء هو من صدق على صعود وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاك فاسرلوف إلى المسجد الأقصى "جبل الهيكل".

وكان بن غفير وفاسرلوف، اقتحما باحات المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي برفقة مئات من المستوطنين المتشددين.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الوزيرين المتطرفين اقتحما المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولا بالساحة الشرقية.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من دخول المسجد الأقصى تزامنا مع عملية الاقتحام.

وتعد هذه المرة السادسة التي يقتحم فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى منذ توليه منصبه عام 2022.

وقد قوبلت الخطوة الاستفزازية، بإدانات عربية ودولية حتى أن وزير الخارجية البريطاني وصفها "بالاستفزاز المتعمد".