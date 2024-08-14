الأمم المتحدة: عدد الشهداء الأطفال بالضفة تضاعف 3 مرات منذ 7 أكتوبر

وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية تضاعف 3 مرات منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، كشفت الأمم المتحدة في تقرير صدر في مارس الماضي، أن "عدد الشهداء الأطفال في غزة خلال 4 أشهر يفوق العدد المسجل خلال 4 سنوات من الحروب في جميع أنحاء العالم".

وبالتزامن مع إصدار التقرير، وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الحرب في غزة بأنها "حرب على الأطفال وعلى طفولتهم ومستقبلهم"، وجدد دعواته المتكررة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجلهم.