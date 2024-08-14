مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو وسّع صلاحيات الفريق المفاوض بشكل طفيف

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسع التفويض الممنوح للفريق المفاوض بشأن صفقة الأسرى بشكل طفيف.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن نتنياهو أعطى تفويضا معقولا يبرر السفر إلى جولة المحادثات المقررة في قطر.

من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء وافق على مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا لإجراء المفاوضات.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مسؤول بمكتب نتنياهو، قوله إن المستشار السياسي لرئيس الوزراء أوفير فليك سيكون ضمن الوفد المفاوض بالدوحة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال "أكسيوس"، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيشارك غدًا في اجتماع بالدوحة مع رئيس وزراء قطر ورئيسي الموساد والمخابرات المصرية، وذلك حسب ما نقلت عن مصادر.

وأفاد الموقع الأمريكي، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا بمحادثات الخميس وسيلتقون الوسطاء بعد الحصول على تحديث.

وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، قد قال في وقت سابق اليوم، إن حركة حماس ن تشارك في المفاوضات غدًا فقط بغرض التفاوض.