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عدد الناخبين يفوق 24 مليونا في الجزائر

06:30 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

محمد شرفي

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الجزائر - (د ب أ)

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، إن العدد الإجمالي للهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بلغ 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا.

وأوضح شرفي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عشية انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقرة في السابع سبتمبر المقبل، أن الهيئة الناخبة داخل الوطن تقدر بـ23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا، منهم 47 % نساء، و53 % رجال. فيما تقل أعمار 36 % منهم عن 40 عاما.

بينما وصل عدد الهيئة الناخبة بالخارج إلى 865 ألفا و490، منهم 45 % نساء، مقابل 55 % رجال. حيث تقل أعمار 15.43 % منهم عن 40 عاما.

الانتخابات في الجزائر رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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