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نتنياهو يقرر إرسال طاقم المفاوضات الإسرائيلي كاملًا إلى الدوحة

06:27 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

نتنياهو

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(وكالات)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال طاقم المفاوضات كاملًا يوم غد إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل مع الوسطاء.

ولن تشارك حركة حماس في مفاوضات الدوحة المقررة غدًا الخميس، وستكتفي بالتشاور والاطلاع على ما جرى من خلال الوسطاء.

وكانت عائلات مجندات أسيرات في قطاع غزة، قد أعربوا عن استنكارهم عقب صدور تقارير أن رئيس الموساد الإسرائيلي رونين بار سيذهب وحده إلى القطار دون حضور باقي وفد التفاوض الإسرائيلي، معتبرين ذلك بمثابة التخلي عن ذويهم.

وكانت عائلات مجندات أسيرات في قطاع غزة، قد أعربوا عن استنكارهم عقب صدور تقارير أن رئيس الموساد الإسرائيلي رونين بار سيذهب وحده إلى القطار دون حضور باقي وفد التفاوض الإسرائيلي، معتبرين ذلك بمثابة التخلي عن ذويهم.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صفقة التبادل حماس مفاوضات الدوحة قطاع غزة طوفان الأقصي
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