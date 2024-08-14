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وزير المالية الروسي: روسيا لديها "درع" مالي قوي

05:50 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

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موسكو - (د ب أ)

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام منتدى الشباب التعليمي الوطني العاشر "إقليم الحواس"، إن روسيا لديها "درع" مالي قوي يساعد البلاد على تحمل الضغوط المالية.

وأضاف سيلوانوف "أوضاعنا المالية قوية. ونولي أهمية لتشكيل هذا الدرع المالي، حتى يتفادى هذا الدرع كل الضغوط المالية التي يريد أن يمارسها أي طرف علينا. وهذا بالضبط ما يحدث معنا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد سيلوانوف أنه "بفضل هذا الدرع المالي، لم تتعرض روسيا لآثار العقوبات والقيود المالية."

وقال سيلوانوف "لقد أنشأنا قاعدة مالية قوية ومستدامة كما أنشأنا بنية تحتية مالية".

وأضاف سيلوانوف أن وزارة المالية والبنك المركزي الروسي يحاولان أيضا العمل بشكل منسق في أنشطتهما التنظيمية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف روسيا لديها درع مالي منتدى الشباب التعليمي الوطني
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