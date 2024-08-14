إعلان

BBC

دبلوماسي روسي: تكثيف أوكرانيا لهجمات المسيرات يوقف الحديث عن أي مفاوضات سلام

05:46 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الروسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

روسيا - (أش أ)

أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن تكثيف أوكرانيا لهجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف المدنيين الروس، من شأنه هدم أي حديث عن مفاوضات سلام مع موسكو لفترة طويلة.

وقال ميروشنيك في إفادة صحفية اليوم الأربعاء "في بداية الصراع، كان عدد الضحايا الروس جراء الهجمات الأوكرانية بواسطة الطائرات بدون طيار، قليل للغاية. ولكن منذ نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، كثف نظام كييف من استخدام الطائرات بدون طيار لضرب المدنيين على نطاق واسع"، وفقا لوكالة أنباء "تاس"الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي "من الصعب الكشف بدقة عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا منذ بدء الصراع، ولكن نستطيع القول إنه منذ الأول من يناير من هذا العام وحتى شهر أغسطس الجاري، أصيب 723 شخصا وقتل 124 شخصا بسبب استخدام أوكرانيا للطائرات بدون طيار في شن هجماتها ضد أهداف مدنية روسية".

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الروسية تكثيف أوكرانيا لهجمات المسيرات استهداف المدنيين الروس الهجمات الأوكرانية أوكرانيا روسيا الغزو الروسي لأوكرانيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. وزير التعليم يعلن عدد مواد الدراسة في الصفوف الثانوية (ملغاة ومدمجة)
وزير التعليم: استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم
هيكلة الثانوية العامة.. موعد تطبيق النظام الجديد على طلاب المدارس
بعد أولمبياد باريس 2024.. توجيه رئاسي بشأن جميع الاتحادات الرياضية
توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة