ألمانيا.. الإدارية الاتحادية تلغي مؤقتًا الحظر المفروض على مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة

لايبتسيج (ألمانيا) - (د ب أ)

ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، بشكل مؤقت، الحظر المفروض على مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة، في إجراء مستعجل.

وأعلنت المحكمة بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن المجلة يمكنها بذلك أن تصدر مرة أخرى مؤقتًا ولكن بشروط معينة.

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في القضية الرئيسية لاحقًا، وأبدت المحكمة في حيثيات قرارها شكوكها ولاسيما فيما يتعلق بمدى تناسبية الحظر.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي) حظرت مجلة "كومباكت" في 16 يوليو الماضي، وبررت هذا الإجراء بأن المجلة تُعتبر "بوقا مركزيا للمشهد اليميني المتطرف".

وأضافت أن الحظر يوضح "أننا نتصدى أيضًا للمحرضين الفكريين الذين يؤججون مناخ الكراهية والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين ويسعون إلى تقويض دولتنا الديمقراطية".

وكانت مجلة "كومباكت" رفعت دعوى قضائية على قرار الحظر، وقدمت طلبا مستعجلا لوقف التنفيذ الفوري لقرار الحظر.

وتعد المحكمة الإدارية الاتحادية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحظر الجمعيات في درجتيها الأولى والأخيرة، وبالحكم الصادر اليوم، تكون المحكمة قد بتت في الطلب المستعجل المقدم من المجلة.