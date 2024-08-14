تصادم طائرتين عسكريتين شمال شرق فرنسا

فرنسا - (أ ش أ)

اصطدمت طائرتان عسكريتان من طراز "رافال"، تابعتان للقوات الجوية الفرنسية اليوم الأربعاء في منطقة "ميرت-إي-موزيل" في شمال شرق فرنسا، وبدأت "عمليات البحث" عن طيارين اثنين، حسبما ذكرت السلطات المحلية وهيئة الأركان العامة الفرنسية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية إن طائرتين مقاتلتين "رافال" تابعتين لقاعدة سان ديزييه الجوية (أوت مارن – شرقي فرنسا) اصطدمتا ببعضهما البعض.

وقفز أحد الطيارين قبل الاصطدام، وهو آمن الان، حسبما أضاف المصدر نفسه، مشيرا إلى أن مدربا وطالبا طيارا كانا في الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين وقال "نواصل البحث عن الطاقم الثاني".

وأشارت مديرية أمن "ميرت إي موزيل" في بيان صحفي إلى أنه "تم تفعيل مركز العمليات الإقليمي على الفور وبدأت خطة الإنقاذ الجوي البري لدعم القوات العسكرية".

وأضافت أن فرق الدرك الإقليمية ورجال الإطفاء والإنقاذ بالمقاطعة بدأت عمليات البحث عن الطيارين، موضحة أن الحادث وقع "في منطقة كولومبي ليه بيل". وأشارت المديرية أيضا إلى أن السلطة العسكرية ستفتح تحقيقا حول ملابسات الحادث.

وكان الجيش قد أكد أن جميع الطيارين المعنيين يحملون الجنسية الفرنسية.