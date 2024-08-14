ألمانيا تدين بشدة زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للحرم القدسي

برلين - (د ب أ)

أدانت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، بشدة الزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير لحرم المسجد الأقصى في القدس أمس الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في المؤتمر الصحفي للحكومة الاتحادية في برلين، إن هذه الزيارة تمثل استفزازًا في ظل الوضع المتوتر الحالي، وأضافت: "ننتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تمنع مثل هذه الاستفزازات المتعمدة. ففي ظل الوضع الحالي تحديدا، تعتبر مثل هذه التصرفات خطيرة للغاية وتهدد الأمن في القدس والضفة الغربية وفي إسرائيل بشكل عام."

كان بن غفير دعا خلال الزيارة إلى السماح بأداء الصلاة اليهودية في باحة المسجد الأقصى. وفي مقطع فيديو تم تصويره في الموقع ونشره على منصة إكس، أعرب بن غفير مجددًا عن رفضه لإجراء مفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ويخضع الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس للإدارة الإسلامية، بينما تتولى إسرائيل مسؤولية الأمن. ووفقًا لاتفاقية مع السلطات الإسلامية، يُسمح لليهود بزيارة الموقع، لكن دون الصلاة فيه. ومع ذلك، تحدث انتهاكات لهذه الاتفاقية بين الحين والآخر.