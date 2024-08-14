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إصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

04:06 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

جنوب لبنان أرشيفية

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بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن" 10 أشخاص أصيبوا بجروح من بينهم ثلاثة إصاباتهم حرجة في حصيلة أولية للغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي مفترق بلدة العباسية قضاء صور".

وأشار إلى أنه تم توزيع المصابين على مستشفيات المنطقة لتلقي العلاجات السريعة" ، لافتا إلى حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

جنوب لبنان بيروت وزارة الصحة اللبنانية
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