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الآلاف يحتجون في سلوفاكيا اعتراضًا على قرارات حكومية

03:47 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

احتجاجات سلوفاكيا

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سلوفاكيا - (أ ش أ)

تظاهر قرابة 20 ألف شخص في سلوفاكيا اليوم الأربعاء، ضد قرارات حكومية صدرت مؤخرًا، متهمين الحكومة بالسعي إلى تفكيك المؤسسات الثقافية في البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، أن المتظاهرين في العاصمة براتسلافا، أعربوا عن رفضهم لقرار وزيرة الثقافة مارتينا سيمكوفيتشوفا إقالة مديري المسرح القومي والمتحف الوطني، فيمَا اتهمت الوزيرة المعارضة بمحاولة تقويض سلطتها.

وأوضحت الشبكة أن التظاهرة تعد انعكاسًا لتظاهرات مشابهة نظمها نشطاء مدنيون قبل يومين انتقدوا فيها التعديلات التي أجراها وزير العدل بوريس سوسكو على القانون الجنائي عبر إلغاء مكتب المدعين الخاصين وتقليل فترات العقوبة لتهم الفساد وجرائم أخرى. وواجه الوزير انتقادات واسعة الأسبوع الماضي بعد تعليقه حكم بالسجن صادر بحق مدع خاص سابق مدان بتهم الفساد.

هذا المحتوى من

Asha
احتجاجات سلوفاكيا قرارات حكومية سلوفاكيا تفكيك المؤسسات الثقافية
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