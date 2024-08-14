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المحكمة الدستورية التايلاندية تقرر عزل رئيس الوزراء

03:41 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

رئيس الوزراء سريتا تافيسين

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بانكوك - (د ب أ)

صوتت المحكمة الدستورية في بانكوك، اليوم الأربعاء، بواقع 5 أصوات مقابل 4، لصالح عزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه، وذلك لقيامه بتعيين سياسي له سجل إجرامي.

وكان القرار مفاجأة للكثير من المراقبين السياسيين.

ولم يحضر سريتا جلسة المحكمة، قائلا إنه لديه مواعيد أخرى.

وكان العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تربطهم علاقات مع الجيش قد تقدموا بدعوى في أيار/مايو الماضي.

واتهم الأعضاء سريتا 62 عاما بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.

وكان قد صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة. وقد استقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.

وقال سريتا إن تعيين بيشيت تم وفقا للقانون، ولكن المحكمة لم توافق على ذلك، حيث قالت إن رئيس الوزراء انتهك القواعد.

بانكوك سريتا تافيسين المحكمة الدستورية التايلاندية
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