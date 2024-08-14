هآرتس: ضغوط على الجنائية الدولية لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه يوجد ضغوط دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل منع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت غالانت.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدولية كريم خان، قد دعا سابقًا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت جراء جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.