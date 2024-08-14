إخماد حريق ضخم في اليونان بعد استمراره لـ3 أيام

أثينا - (د ب أ)

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إنه تم إخماد حريق ضخم استمر لنحو ثلاثة أيام بالقرب من أثينا.

ويواصل رجال الإطفاء مراقبة منطقة بشمال شرق العاصمة اليونانية لمنع اشتعال أي مناطق ساخنة مجددا في الحقول والغابات و الأحياء النائية المتفحمة.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" بأن عمود كهرباء مكسور ربما يكون سبب اندلاع حريق مساء الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة إن المحققين فحصوا الموقع وجمعوا الأدلة.

ومازال هناك عدم تصديق لمدى سرعة امتداد الحريق ومدى قربه من المدينة.

وقال أحد السكان للصحيفة " لقد كان الأمر مثل قنبلة نووية".

وانتقد البعض قطاع إطفاء الحرائق، حيث تحدثوا على مواقع التواصل الاجتماعي عن رد الفعل البطيء أثناء استخدام طائرة رش المياه.

وأشاد آخرون بعمل رجال الإطفاء في إخماد الحريق الذي امتد لمساحة نحو 100 كيلومتر مربع في ظل طقس حار وعاصف.

ولم يتضح بعد عدد الذين فقدوا منازلهم وعدد الأعمال التجارية والمزارع التي تضررت.