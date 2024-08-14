إعلان

BBC

الاتحاد الأوروبي يرسل لقاحات مضادة لجدري القرود إلى أفريقيا

02:15 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

جدري القرود

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 175 ألفا و420 جرعة من اللقاحات للوقاية من مرض جدري القرود (إمبوكس).

وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت أن هذا المرض حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة، أمس الثلاثاء وطلبت مساعدة دولية في تحقيق هدفها وهو توفير مليوني لقاح.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن جدري القرود مرض فيروسي، يسبب طفحا جلديا، وينتشر عن طريق المخالطة الجسدية بأشخاص أو حيوانات مصابة بالإضافة إلى مواد ملوثة ومعظم المرضى يتعافون بشكل كامل.

وانخفضت الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض بصورة طفيفة من 963 حالة في مايو إلى 934 حالة في يونيو، لكن منظمة الصحة العالمية ترجح حدوث حالات عدوى أكثر، حيث لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات كما أن عمليات الفحص انخفضت.

المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي جدري القرود إمبوكس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تتضمن السيطرة على حدود غزة مع مصر.. إن بي سي: نتنياهو أضاف شروطًا جديدة لاتفاق الأسرى

إعلان

إعلان

بعد أولمبياد باريس 2024.. توجيه رئاسي بشأن جميع الاتحادات الرياضية
توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
حالة الطقس اليوم الأربعاء بجميع المحافظات
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟ (تحقيق)
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة