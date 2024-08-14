الاتحاد الأوروبي يرسل لقاحات مضادة لجدري القرود إلى أفريقيا

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سوف يرسل إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 175 ألفا و420 جرعة من اللقاحات للوقاية من مرض جدري القرود (إمبوكس).

وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت أن هذا المرض حالة طوارئ صحية عامة على مستوى القارة، أمس الثلاثاء وطلبت مساعدة دولية في تحقيق هدفها وهو توفير مليوني لقاح.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن جدري القرود مرض فيروسي، يسبب طفحا جلديا، وينتشر عن طريق المخالطة الجسدية بأشخاص أو حيوانات مصابة بالإضافة إلى مواد ملوثة ومعظم المرضى يتعافون بشكل كامل.

وانخفضت الحالات المؤكدة للإصابة بالمرض بصورة طفيفة من 963 حالة في مايو إلى 934 حالة في يونيو، لكن منظمة الصحة العالمية ترجح حدوث حالات عدوى أكثر، حيث لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات كما أن عمليات الفحص انخفضت.