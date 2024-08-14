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روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2024

02:08 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2024

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان عبر حسابها الرسمي على تطبيق تليجرام، أن الحظر المفروض على تصدير البنزين من روسيا جرى تمديده حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقال البيان إن القرار تم اتخاذه "لدعم الاستقرار في سوق المحروقات خلال فترة استمرار الطلب الموسمي والصيانة المخطط لها في مصافي النفط"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أنه سيتم استبعاد صادرات البنزين بموجب الاتفاقيات الحكومية الدولية وتدفقات المساعدات الإنسانية من الحظر.

ويسري الحظر الحالي على صادرات البنزين حتى 31 أغسطس الجاري.

يشار إلى أنه تم السماح بتصدير البنزين إلى الخارج بصورة مؤقتة في يوليو الماضي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يوليو الماضي أن الحكومة لا تعتزم فرض حظر على صادرات الديزل.

الحكومة الروسية البنزين المحروقات
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