إعادة فتح المدارس الابتدائية في جميع أنحاء بنجلاديش بعد إغلاقها لمدة شهر

دكا - (د ب أ)

أعيد فتح المدارس الابتدائية في جميع أنحاء بنجلاديش، اليوم الأربعاء، بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبًا.

وشوهد الطلاب وهم يتوجهون إلى المدارس، في العاصمة صباح اليوم الأربعاء، حسب صحيفة "دكا تريبيون" .

وكان قد تم الإعلان عن إغلاق جميع المدارس الابتدائية الحكومية، لأجل غير مسمى في 17 يوليو الماضي، وسط توترات بسبب المظاهرات الطلابية المطالبة بإصلاح نظام حصص الوظائف.

وأصدرت وزارة التعليم الأساسي والجامعي أمرا باستئناف الأنشطة الدراسية، في المدارس الابتدائية أمس الثلاثاء.

وتردد أن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال أعمال عنف استمرت شهرا، بدأت بمطالبة الطلاب إنهاء العمل بنظام حصص الوظائف التمييزي، وتحولت إلى انتفاضة ضد حكومة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.

وقدمت حسينة استقالتها في الخامس من أغسطس الجاري، وغادرت إلى الهند على متن مروحية عسكرية، مما دفع المتظاهرين لتنفيذ مزيد من الهجمات على الشرطة، بالإضافة إلى المصالح التجارية والمنازل والمكاتب الخاصة بالموالين لها.