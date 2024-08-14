قوات الاحتلال تهدم منزلا ومنشأتين شرقي القدس

القدس - (د ب أ)

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا ومحطة محروقات ومغسلة في بلدة الطور شرق القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) أن "جرافات الاحتلال هدمت منزلا ومنشأة مكونة من مغسلة ومحطة محروقات بحجة البناء دون ترخيص".

وأضافت أن "قوات الاحتلال قطعت الكهرباء عن البيوت والمحلات في الحي المستهدف بعمليات الهدم"، لافتة إلى أن "الهدف من عمليات الهدم هو استكمال بناء شارع استعماري في المنطقة".

ووفق الوكالة، "بلغت عمليات الهدم في محافظة القدس خلال الشهر الماضي 76 ، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، و62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى أربع عمليات تجريف".

وحسب الوكالة، سلمت القوات الإسرائيلية أكثر من 13 إخطارا بالهدم في مختلف قرى محافظة القدس وبلداتها، تركزت في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأصدرت القوات الإسرائيلية قرارا بهدم مبنى مركز وادي حلوة في بلدة سلوان خلال عام، وفرض غرامة مالية على مديره جواد صيام بقيمة 20 ألف شيقل.