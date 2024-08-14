مقتل جندي هندي خلال مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير

الهند - (أ ش أ)

لقي جندي هندي مصرعه إثر اندلاع مواجهات اليوم الأربعاء بين قوات الأمن الهندية ومجموعة من المسلحين في مقاطعة "دودا" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية تطويق وبحث في منطقة غابات بعدما تلقت معلومات تفيد بوجود مسلحين هناك، ما أسفر أيضا عن إصابة مسلح ومدني.

وأضافت القناة أن قوات الأمن عثرت في مكان المواجهات على بندقية من طراز "إم-4" وأسلحة أخرى.

يشار إلى أن الجانب الهندي من إقليم "كشمير" يشهد خلال الشهور الأخيرة تصاعدا في الأنشطة الإرهابية، ما يزيد مخاوف عودة نشاط الجماعات المسلحة مرة أخرى.