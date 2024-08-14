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BBC

مقتل جندي هندي خلال مواجهات مع مسلحين بإقليم كشمير

12:52 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

الجيش الهندي

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الهند - (أ ش أ)

لقي جندي هندي مصرعه إثر اندلاع مواجهات اليوم الأربعاء بين قوات الأمن الهندية ومجموعة من المسلحين في مقاطعة "دودا" بولاية "جامو وكشمير".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن المواجهات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية تطويق وبحث في منطقة غابات بعدما تلقت معلومات تفيد بوجود مسلحين هناك، ما أسفر أيضا عن إصابة مسلح ومدني.

وأضافت القناة أن قوات الأمن عثرت في مكان المواجهات على بندقية من طراز "إم-4" وأسلحة أخرى.

يشار إلى أن الجانب الهندي من إقليم "كشمير" يشهد خلال الشهور الأخيرة تصاعدا في الأنشطة الإرهابية، ما يزيد مخاوف عودة نشاط الجماعات المسلحة مرة أخرى.

هذا المحتوى من

Asha
مسلحين إقليم كشمير قوات الأمن الهندية الجيش الهندي
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