إعلان

BBC

طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف منصة لإطلاق صواريخ لحزب الله جنوبي لبنان

12:34 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية منصة لإطلاق صواريخ، تابعة لحزب الله اللبناني، في قرية "الطيري" بجنوب لبنان، ومبنى يستخدمه حزب الله في بلدة كفر كلا.

جاء ذلك، بعد إطلاق أكثر من 40 صاروخا، من قبل حزب الله على شمال إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيانين منفصلين مساء أمس الثلاثاء أن عناصره استهدفوا انتشارًا لجنود إسرائيليين في موقع "جبل الدير" الإسرائيلي برشقة صاروخية، كما استهدفوا قاعدة "جبل نيريا" الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، "ردا على الاغتيال الذي قامت به إسرائيل في بلدة برعشيت الجنوبية" في وقت سابق أمس الأول.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ "المقاومة الإسلامية" في لبنان، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان طائرات مقاتلة إسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التشيك تعتزم نقل سفارتها في كييف إلى موقع جديد

إعلان

إعلان

توجيهات عاجلة من التعليم بشأن المقررات الدراسية والمناهج بالعام الدراسي الجديد
حالة الطقس اليوم الأربعاء بجميع المحافظات
احجز شقة من الحكومة في القاهرة الكبرى بمقدم 15%.. والتسليم بعد سنة
"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟ (تحقيق)
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة