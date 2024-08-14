طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف منصة لإطلاق صواريخ لحزب الله جنوبي لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية منصة لإطلاق صواريخ، تابعة لحزب الله اللبناني، في قرية "الطيري" بجنوب لبنان، ومبنى يستخدمه حزب الله في بلدة كفر كلا.

جاء ذلك، بعد إطلاق أكثر من 40 صاروخا، من قبل حزب الله على شمال إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في بيانين منفصلين مساء أمس الثلاثاء أن عناصره استهدفوا انتشارًا لجنود إسرائيليين في موقع "جبل الدير" الإسرائيلي برشقة صاروخية، كما استهدفوا قاعدة "جبل نيريا" الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، "ردا على الاغتيال الذي قامت به إسرائيل في بلدة برعشيت الجنوبية" في وقت سابق أمس الأول.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ "المقاومة الإسلامية" في لبنان، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.