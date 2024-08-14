الدفاع الإسرائيلية: كل شهر يصلنا أكثر من 1000 جندي مصاب من غزة

(وكالات)

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن أعداد الجنود المصابين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 10056 جنديًا.

وصرح قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن كل شهر يصلهم أكثر من 1000 مصاب من الجنود جراء الحرب.

وأفاد قسم إعادة تأهيل الجنود في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن 68% من المصابين جنود في صفوف الاحتياط.

وقال قسم إعادة التأهيل، إن 35% من المصابين يعانون من أعراض نفسية، إضافة إلى أن 37% من المصابين في صفوف الجيش لديهم إصابات في الأطراف.