وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه بالسعودية والإمارات وتركيا لاحتواء التوتر الإقليمي

مصر - (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي تحدث هاتفيا مع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بين فرحان، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، وتركيا هاكان فيدان، للتركيز على سبل تنسيق الجهود وتكثيفها من أجل احتواء التوتر الإقليمي الراهن، والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة بشكل يزيد من حالة عدم الاستقرار والانفلات في المنطقة.

وأضاف المتحدث في تصريح له اليوم الأربعاء أن مشاورات الوزير عبد العاطي مع نظرائه بالدول الثلاث، تطرقت أيضاً إلى الوضع في السودان وجهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا التطورات في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.