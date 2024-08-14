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موسكو: تدمير 4 صواريخ و117 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

10:23 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

هجوم صاروخي أوكراني

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روسيا - (أ ش أ)

أسقط الجيش الروسي 4 صواريخ و117 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الليلة الماضية، معظمها في مقاطعتي كورسك وفورونيج.

وأوضحت وزارة الدفاع -في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 37 طائرة من دون طيار و4 صواريخ تكتيكية "توتشكا-أو" فوق أراضي كورسك، و37 طائرة من دون طيار أخرى فوق منطقة فورونيج.

وأضاف البيان أن 17 مسيرة معادية أسقطت فوق أراضي بيلغورود، و11 مسيرة أخرى فوق مقاطعة نيجني نوفغورود شرق موسكو، و9 مسيرات في فولغوغراد، و3 فوق بريانسك، و2 فوق أوريول، وواحدة فوق روستوف.

وقالت السلطات في فورونيج إن سقوط حطام المسيرات ألحق أضرارا بعدد من العقارات السكنية وغير السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية وكذلك المركبات، دون وقوع إصابات.

وفي بيلغورود أفادت السلطات بتضرر مبنى سكني في مدينة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا، فيما أصيب رجل إصابة خطيرة بعد استهداف مسيرة أوكرانية لشاحنة في إحدى مزارع المنطقة هذا الصباح.

ولم تفد التقارير الأولية من المقاطعات المستهدفة الأخرى بوقوع أضرار أو إصابات جراء هجمات المسيرات الأوكرانية.

هذا المحتوى من

Asha
صواريخ اوكرانية الجيش الروسي طائرات دون طيار
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