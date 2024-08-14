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BBC

16 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

08:34 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

القصف الإسرائيلي علي غزة

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وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بأن حصيلة القصف الإسرائيلي على مناطق وسط وشمال قطاع غزة منذ فجر اليوم بلغت 16 شهيدًا، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الهجمات الإسرائيلية طالت عدة أحياء سكنية في غزة، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، بعضها بحالة حرجة، وسط جهود مستمرة من فرق الإسعاف لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

الاحتلال الإسرائيلي واصل تصعيده العسكري في القطاع، مستهدفًا منازل المدنيين ومواقع أخرى، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة إنسانية متفاقمة جراء استمرار القصف وانقطاع الخدمات الأساسية.

القصف الإسرائيلي علي غزة 6 شهيدًا
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