حماس ترفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار لعدم وجود ضمانات إسرائيلية



واشنطن-( د ب أ):



قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لشبكة (سي بي إس نيوز) إن وفدا من الحركة لن يحضر محاولة استئناف محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل يوم الخميس، مضيفا أن حماس لم تتلق ضمانات بأن إسرائيل ستلتزم بالتفاوض على أساس الاقتراح السابق المؤرخ في 2 يوليو.

وأوضح عبد الهادي، في بيان للشبكة أمس الثلاثاء: "لسنا ضد مفهوم المفاوضات وكنا مرنين في الجولات السابقة".

وأضاف: "لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته رفضا الاقتراح، ووضعا شروطا جديدة، واغتالا رئيس حركتنا"، في إشارة إلى اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في العاصمة الإيرانية طهران في نهاية الشهر الماضي.

وكان هنية المفاوض الرئيسي لحماس في محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف عبد الهادي: "لذلك لن نشارك" في محادثات 15 أغسطس، "وسنعود إلى المربع رقم واحد."

وقالت حماس إنها مستعدة للاجتماع مع الوسطاء بعد محادثات الخميس في قطر، إذا قدمت إسرائيل ما وصف بـ "استجابة جادة"، وفقا لدبلوماسي مطلع على المحادثات.

وأكد عبد الهادي: "نحن جادون في التوصل إلى اتفاق لأنه من مسؤوليتنا تجاه شعبنا إيقاف المجازر والحرب والمجاعة التي يرتكبها (الاحتلال) ضد شعبنا".