إعلان

BBC

4 شهداء بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في غزة

02:59 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

قصف إسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات

استشهد أربعة أشخاص، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، وسط أنباء عن وجود مزيد من الجرحى تحت الأنقاض.

فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث في محاولة للعثور على ناجين، فيما تصاعدت الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي كثّف من غاراته الجوية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في الأيام الأخيرة. يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

قصف إسرائيلي 4 شهداء بينهم أطفال مخيم المغازي في غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الموت في صمت".. كيف تخطف أمراض القلب أعمار شباب مصر؟ (تحقيق)
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة