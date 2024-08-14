4 شهداء بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في غزة



وكالات

استشهد أربعة أشخاص، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، وسط أنباء عن وجود مزيد من الجرحى تحت الأنقاض.

فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث في محاولة للعثور على ناجين، فيما تصاعدت الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة.

الاحتلال الإسرائيلي كثّف من غاراته الجوية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في الأيام الأخيرة. يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.