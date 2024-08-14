هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسوريا دون إصابات



وكالات

استهدفت قاعدة جوية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بمحافظة دير الزور السورية، بهجوم صاروخي، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام سورية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن راجمات الصواريخ التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في حقل كونيكو ردت على الهجوم بقصف مواقع تم تحديدها كمصدر لإطلاق الصواريخ.

من جانبه، صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المقذوفات التي أُطلقت باتجاه القاعدة لم تصب هدفها، مؤكدًا أن الهجوم فشل في تحقيق أي أضرار.