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BBC

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في دير الزور بسوريا دون إصابات

01:16 ص الأربعاء 14 أغسطس 2024

هجوم صاروخي

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وكالات

استهدفت قاعدة جوية أمريكية في حقل كونيكو للغاز بمحافظة دير الزور السورية، بهجوم صاروخي، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام سورية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن راجمات الصواريخ التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في حقل كونيكو ردت على الهجوم بقصف مواقع تم تحديدها كمصدر لإطلاق الصواريخ.

من جانبه، صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن المقذوفات التي أُطلقت باتجاه القاعدة لم تصب هدفها، مؤكدًا أن الهجوم فشل في تحقيق أي أضرار.

هجوم صاروخي قاعدة أمريكية دير الزور بسوريا يسنهدف
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