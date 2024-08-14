انفجارات وصفارات إنذار.. حزب الله يطلق 20 صاروخًا على شمال إسرائيل

حزب الله يطلق 20 صاروخًا على شمال إسرائيل أرشيفي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأفادت تقارير إعلامية، بإطلاق أكثر من 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقالت القناة 12 العبرية، إن حزب الله اللبناني نفذ هجوما صاروخيا كبيرا على منطقة ميرون شمالي إسرائيل.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رصد إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سماع دوي انفجارات في منطقة ميرون بالشمال الإسرائيلي.