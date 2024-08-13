حماس تطالب العدل الدولية بضم "تحقيق عبري" لملف جرائم الحرب التي تحاكم عليها إسرائيل

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الثلاثاء، إن ما كشف عنه من استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين دروعا بشرية يؤكد ارتكابه جرائم حرب يجب إدانتها.

ودعت حماس، محكمة العدل الدولية لضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال، كما طالبت المنظمات الدولية والحقوقية بفضح وإدانة هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال "النازيين".

وأكد تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة.

وأوضحت "هآرتس"، أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة يتم بعلم من كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى رئيس الأركان هارتسي هاليفي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا إن حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات الجنود استخدموا أطفالا ومسنين كدروع بشرية في غزة.

وفي يونيو الماضي، انتشرت مشاهد مصورة تظهر استخدام جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام في الضفة الغربية وغزة، عبر ربطهم بمقدمة العربات المدرعة، أو الاستتار بهم.