المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ملتزمون بحماية إسرائيل وقواتنا بالشرق الأوسط

وكالات

أعربت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، الثلاثاء، عن قلق بلادها البالغ إزاء تقارير حول خسائر في أرواح المدنيين عقب الهجوم على مدرسة تؤوي النازحين في غزة.

وقالت جرينفيلد إن الولايات المتحدة عملت مع مصر وقطر لمدة شهور للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه حان الوقت لإنهاء المعاناة في غزة ومعاناة الأسرى عبر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضحت جرينفيلد، أن الوسطاء مستعدون لطرح مقترح يعالج المسائل العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار الدائم سيعجل من الجهود لاستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وأكدت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، أن وقف إطلاق النار في غزة سيساعد في الجهود الدبلوماسية للحد من التوترات الإقليمية.

وشددت جرينفيلد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية إسرائيل وقواتها بالمنطقة ضد أي تهديدات.