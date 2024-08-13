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وكيلة جوتيريش للشؤون السياسية: لا يوجد مكان آمن في غزة

11:14 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

غزة

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وكالات
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشيرة إلى أن الوضع كارثي بالنسبة للمدنيين في القطاع مع استمرار الأعمال العدائية.
وقالت ديكارلو إن على الأطراف إنهاء الخطاب التصعيدي وإنهاء أي عمل يقود إلى المزيد من التصعيد، معربة عن ترحيبها بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لجمع الأطراف من أجل المفاوضات لوقف إطلاق النار.
ودعت ديكارلو جميع الأطراف على منح الأولوية لحماية المدنيين، مشددة على ضرورة إنهاء القتل والدمار في قطاع غزة ويجب لم شمل الأسرى مع ذويهم.

روزماري ديكارلو الأمم المتحدة حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي
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