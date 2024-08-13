وزير الأوقاف يشيد بعمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والبحريني

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أكد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والبحريني، وتنامي الشراكة الثنائية بين البلدين في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى ملك البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أسامة الأزهري يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والوفد المرافق له الذي ضم كلًّا من أسامة سلمان قمبر الأمين العام للاتحاد، وعبد الله عبدالرحمن عبد الله رئيس المجلس المركزي، وخالد إبراهيم القوصي، نائب رئيس الاتحاد للتنظيم الداخلي، وهيثم عيسى الرشدان عضو المجلس المركزي، وذلك بحضور النائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموقر.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من برامج العمل الطموحة لدى وزارة الأوقاف إنجاز دراسة جادة لأخلاق المهنة، حتى نقدم خطابا دينيا منيرا يحفز كل القيم الأخلاقية الرفيعة التي تجعل كل عامل وصاحب مهنة وحرفة متحليا بالإتقان والإجادة والابتكار والأمانة في عمله.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن سعادته بهذا اللقاء المتميز، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا استثنائية من التعاون المتسق مع اتساع أطر التقارب والتعاضد بين البلدين الشقيقين.

وأضاف رئيس الاتحاد الحر أن زيارتهم لمصر هي بمثابة التواجد في بلدهم الثاني، وهو شعور كل بحريني يزور مصر، كما هو الحال بالنسبة للمصريين في البحرين، ومدى علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين هو أحد الجهات الرئيسة في دعم وتعزيز حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم في مملكة البحرين، مشيدًا بجهود العمالة المصرية في مملكة البحرين مؤكدًا أنهم إضافة حقيقية وقوية.

كما أشاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بجهود وزارة الأوقاف المصرية، مؤكدًا تطلعه والوفد المرافق له للاستفادة من التجارب المصرية في شتى المجالات.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والوفد المرافق له نسخًا من مصحف مصر.

كما أهدى يعقوب يوسف درع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية.