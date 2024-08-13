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البرهان: لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب "الدعم السريع" من المدن والقرى

10:35 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن لا وقف للعمليات العسكرية دون انسحاب وخروج المليشيا "الدعم السريع" من المدن والقرى.

وأشار البرهان إلى أن طريق السلام أو وقف الحرب واضح وهو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جدة مايو العام الماضي.

وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن يساوم أو يهادن في حقوق الشعب المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على العدوان الغادر مهما بلغ حجم التضحيات.

وشدد البرهان على أن الجيش سيقف في وجه العدوان والغزو الأجنبي الغاشم الذي تحركه دوائر دولية وإقليمية متربصة ومجموعة سياسية مأجورة.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني الدعم السريع
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