بمليارات الدولارات.. البنتاجون يكشف عن صفقة أسلحة متطورة لإسرائيل

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هجوم إيران على إسرائيل أمر محتمل ولا تستطيع تخمين موعده، مؤكدة أن على الجميع أخذ ذلك على محمل الجد.

وأشارت البنتاجون، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى متطورة لإسرائيل، كما وافقت على بيع طائرات إف-15 لإسرائيل مقابل أكثر من 18 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، كشفت أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لإسرائيل تتضمن قذائف مدفعية بقيمة 774.1 مليون دولار، كما وافقت على صفقة محتملة لبيع مركبات تكتيكية لإسرائيل قيمتها 583 مليون دولار.