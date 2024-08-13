إعلام عبري: نتنياهو يحدد 3 شروط للتوصل إلى اتفاق مع حماس

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد 3 شروط للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وكشفت القناة العبرية، أن من بين الشروط التي حددها نتيناهو، إطلاق سراح 30 أسيرا إسرائيليا ممن لا يزالون على قيد الحياة من "الفئة الإنسانية".

كما طالب نتنياهو، بالإبقاء على حق النقض الإسرائيلي "الفيتو" على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.

كذلك، اشترط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحديد آلية بشأن عودة النازحين الفلسطينيين من غزة إلى شمالي القطاع.

وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولا الأمن القومي الأمريكي بريت ماكجورك وآموس هوكستين سيتوجهان إلى الشرق الأوسط للعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة.

وأشار كيربي إلى أنه يجب على جميع الأطراف المشاركة بالمحادثات الدبلوماسية بشأن وقف إطلاق النار في غزة يوم 15 أغسطس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن التوصل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة ستساعد على الإفراج عن الأسرى وتوصيل المساعدات لغزة.

وكشف ميلر أن المسؤولين في قطر أكدوا أنهم سيعملون من أجل مشاركة حماس في محادثات هذا الأسبوع.

وأوضح ميلر، أن إسرائيل أكدت مشاركتها بمحادثات الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.