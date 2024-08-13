الرئيس الإيراني يدافع عن اختياراته للحكومة ضد المنتقدين الإصلاحيين

طهران - (د ب أ)

يواجه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان انتقادا شديدا بسبب تشكيلته الوزارية حتى قبل أن يصادق البرلمان على حكومته.

وقال منتقدون إن بعض الوزراء المحافظين، الذين تم اختيارهم لا علاقة لهم بمسار الإصلاح الذي وعد به بزشكيان خلال الحملة الانتخابية.

ورد بزشكيان بالقول إنه منفتح على الانتقاد، ولكن يتعين منح الفرصة للوزراء.

وكتب على منصة إكس اليوم الثلاثاء: "انتظروا حتى يمارس مجلس الوزراء مهامه وانتقدوه على أساس أدائه".

ويعتقد مراقبون سياسيون أنه تم إرغام بزشكيان على إضافة أسماء معينة إلى قائمة مجلس الوزراء التي تضم 19 عضوا من جانب البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون.

واحتجاجا على قائمة مجلس الوزراء، قال محمد جواد ظريف أمس الاثنين، إنه استقال من منصب نائب الرئيس بزشكيان بعد 11 يوما فقط في المنصب، ولم يتطلب منصبه مصادقة البرلمان.

وقال ظريف إنه لم يوافق على سبعة على الأقل من المرشحين الـ19 لمجلس الوزراء، ولذلك قرر العودة إلى عمله الأكاديمي.

كان وزير الخارجية الأسبق يعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في حكومة بزشكيان المستقبلية بسبب خبرته الدبلوماسية.

كان بزشكيان يأمل في أن يتمكن من استئناف المفاوضات النووية مع الغرب، مع اضطلاع ظريف بدور قيادي في هذا الصدد.

وشغل ظريف منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 وتمكن من الانتهاء من الاتفاق النووي الدولي مع ست قوى عالمية في عام 2015، كرئيس لفريق التفاوض الإيراني في فيينا.