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مسؤولون أمريكيون: لا نتوقع أن تشن إيران هجومها على إسرائيل الليلة

08:54 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

لا نتوقع أن تشن إيران هجومها على إسرائيل الليلة

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجل زيارته إلى الشرق الأوسط ولن يتوجه إلى المنطقة الليلة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنهم لا يتوقعون أن تشن إيران هجوما على إسرائيل الليلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن أي رد من إيران لا يصب في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل الجهود الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح ميلر أن واشنطن تتواصل مع الشركاء بالمنطقة لنقل الرسائل إلى إيران من أجل عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعد الصراع.

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن إسرائيل وعن الجنود الأمريكيين ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها في المنطقة.

إيران إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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