جالانت: نراقب ما يحدث في بيروت وطهران ومستعدون لكافة الاحتمالات

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إنه زار اليوم المكان الذي انطلق منه الهجوم الذي استهدف رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأكد جالانت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عازم على القيام بمهمته وإعادة المواطنين بأمان إلى بيوتهم بعد تحقيق هدف إعادة حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني.

وأشار جالانت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب ما يحدث في العاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة الإيرانية طهران وأماكن أخرى ومستعد لكافة الاحتمالات.