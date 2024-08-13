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BBC

الخارجية الأمريكية: أي أفعال أحادية الجانب بالأماكن المقدسة في فلسطين غير مقبولة

07:58 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

ماثيو ميلر

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تدعم الوضع الحالي بالأماكن المقدسة بشكل كامل والمسجد الأقصى وتحث الجميع على احترامها.

وشدد ميلر على أن أي أفعال أحادية الجانب في الأماكن المقدسة في فلسطين غير مقبولة، موضحا أن أي عمل أحادي مثل ما قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يعرض الوضع الراهن بالقدس للخطر وهو أمر غير مقبول.

وكان وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، ووزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف، اقتحما باحات المسجد الأقصى رفقة عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ومئات المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه أثناء اقتحام بن غفير ومرافقيه.

وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر فلسطين المسجد الأقصى
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