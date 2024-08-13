الخارجية الأمريكية: إسرائيل أكدت مشاركتها بمحادثات الخميس

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أكدت مشاركتها بمحادثات الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار ميلر إلى أن التوصل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة ستساعد على الإفراج عن الأسرى وتوصيل المساعدات لغزة.

وكشف ميلر أن المسؤولين في قطر أكدوا أنهم سيعملون من أجل مشاركة حماس في محادثات هذا الأسبوع.

وأكد ميلر أن أي رد من إيران لا يصب في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل الجهود الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تتواصل مع الشركاء بالمنطقة لنقل الرسائل إلى إيران من أجل عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع.

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن إسرائيل وعن الجنود الأمريكيين ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها في المنطقة.