الخارجية الأمريكية: قطر تعمل من أجل مشاركة حماس بمحادثات هذا الأسبوع

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن التوصل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة ستساعد على الإفراج عن الأسرى وتوصيل المساعدات لغزة.

كشف ميلر أن المسؤولين في قطر أكدوا أنهم سيعملون من أجل مشاركة حماس في محادثات هذا الأسبوع.

وأكد ميلر أن أي رد من إيران لا يصب في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل الجهود الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح ميلر أن واشنطن تتواصل مع الشركاء بالمنطقة لنقل الرسائل إلى إيران من أجل عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعد الصراع.

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن إسرائيل وعن الجنود الأمريكيين ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها في المنطقة.