إعلان

BBC

الخارجية الأمريكية: قطر تعمل من أجل مشاركة حماس بمحادثات هذا الأسبوع

07:44 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

ماثيو ميلر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن التوصل لصفقة وقف إطلاق النار في غزة ستساعد على الإفراج عن الأسرى وتوصيل المساعدات لغزة.

كشف ميلر أن المسؤولين في قطر أكدوا أنهم سيعملون من أجل مشاركة حماس في محادثات هذا الأسبوع.

وأكد ميلر أن أي رد من إيران لا يصب في مصلحة أحد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواصل الجهود الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح ميلر أن واشنطن تتواصل مع الشركاء بالمنطقة لنقل الرسائل إلى إيران من أجل عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تصعد الصراع.

وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن إسرائيل وعن الجنود الأمريكيين ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها في المنطقة.

وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر غزة قطاع غزة قصف غزة حركة حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الخارجية الأمريكية: إسرائيل أكدت مشاركتها بمحادثات الخميس

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية تعقد اجتماعًا طارئًا وسط تفش دولي لـ"جدري القرود"
* "الأولى منذ مايو".. المقاومة تطلق صاروخين "إم 90" باتجاه تل أبيب
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة