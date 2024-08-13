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روسيا تخطط لنقل أشخاص تم إجلاؤهم من كورسك إلى مناطق أوكرانية محتلة

07:42 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

نقل أشخاص تم إجلاؤهم من كورسك أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

قال القائم بأعمال الحاكم الروسي في مقاطعة كورسك أليكسي سميرنوف، حيث نفذت أوكرانيا توغلا عبر الحدود قبل أسبوع، اليوم الثلاثاء، إن السكان الذين نزحوا بسبب القتال يمكن أن يتم نقلهم إلى مناطق أوكرانية تحتلها روسيا.

وكتب سميرنوف عبر تطبيق تليجرام، أنه تحدث إلى يفيجني باليتسكي حاكم منطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا الذي عينته روسيا عن الخطة.

وكتب سميرنوف إن باليتسكي اقترح أن المصحات والفنادق المطلة على بحر آزوف يمكن استخدامها لتسكين من تم إجلاؤهم.

وأضاف سميرنوف: "سننظم في الأيام المقبلة أول عمليات لنقل الأشخاص إلى ملاجئ الطوارئ في منطقة زابوريجيا".

وضمت روسيا زابوريجيا في سبتمبر 2022، إلا أنها لا تسيطر على المنطقة بالكامل.

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