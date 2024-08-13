إسرائيل: مطالبات بوضع جنود متهمين بالإعتداء الجنسي على فلسطيني قيد الإقامة الجبرية

تل أبيب - (د ب أ)

طلب المدعون العسكريون الإسرائيليون وضع الجنود المتهمين بالتورط في الاعتداء الجنسي الجسيم على أسير فلسطيني قيد الإقامة الجبرية بانتظار المزيد من التحقيقات.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المدعين العسكريين طلبوا بقاء الجنود قيد الإقامة الجبرية حتى 22 أغسطس على أقل تقدير.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن توافق المحكمة على الإفراج عن خمسة جنود احتياط ضمن خطة تم الاتفاق عليها بين الادعاء العسكري وفريق الدفاع عن الجنود.

وقد تم احتجازهم في السجن الاحتياطي بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي الجسيم على عضو في حركة حماس لدرجة أنه جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصاباته.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد احتجزت في البداية 10 جنود في قاعدة سديه تيمان العسكرية بالقرب من بلدة بئر السبع الصحراوية، وتم الإفراج عن خمسة منهم منذ ذلك الحين.

وتواترت التقارير بشأن ظروف مروعة يمر بها الأسرى الفلسطينيون في إسرائيل، بما في ذلك الإساءة والتعذيب والاعتداءات الجنسية والاغتصاب.

ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقد توفي ما لا يقل عن 53 شخصا أثناء سجنهم في إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.