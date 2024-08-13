أوكرانيا: لا ننوي الاحتفاظ بالأراضي الروسية

كييف - (د ب أ)

أكدت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أنها لا تنوي الاحتفاظ بشكل دائم بالأراضي الروسية التي استولت عليها قواتها المسلحة خلال الهجوم الذي استمر لأسبوع في منطقة كورسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي، إن أوكرانيا لا تحتاج إلى أراض إضافية وترى أن هذه الأراضي بمثابة ورقة مساومة في المفاوضات السلمية المستقبلية.

وتابع المتحدث: "نريد حماية أرواح شعبنا".

وأوضح تيخي أن العملية تهدف إلى منع الهجمات الروسية على منطقة سومي الأوكرانية المجاورة، وعرقلة اللوجستيات الروسية لمنع موسكو من نشر المزيد من القوات على الخطوط الأمامية الرئيسية في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن المتحدث قوله: " كلما وافقت روسيا على استعادة السلام العادل.. كلما توقفت الهجمات التي تقوم بها القوات الدفاعية الأوكرانية على الأراضي الروسية بشكل أسرع".

وأكد أن الجيش الأوكراني هو قوة مسلحة متحضرة وتلتزم بقواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف تيخي: "أهداف القوات المسلحة الأوكرانية هي الجنود"، وقد أجلت السلطات الروسية آلاف الأشخاص من كورسك منذ بدء العملية يوم الثلاثاء الماضي.

وتقول السلطات الروسية إن أوكرانيا سيطرت على 28 قرية، في حين تقدر كييف أن حوالي 44 بلدة وقرية سقطت في يد قواتها.