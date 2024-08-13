استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

استشهد شخصان في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة عصر اليوم الثلاثاء على طريق "برعشيت - كونين - بيت ياحون" في جنوب لبنان .

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر اليوم، سيارة على طريق "برعشيت - كونين - بيت ياحون" في جنوب لبنان، بصاروخ موجه، ما تسبب باحتراق السيارة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام "اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان "أن الغارة التي نفّذتها طائرة مسيرة إسرائيلية واستهدفت بعد ظهر اليوم سيارة في بلدة" برعشيت" الجنوبية " أدت إلى استشهاد شخصين".

وتعرضت بلدة "شيحين" في جنوب لبنان عصر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على البلدة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم بلدة "الخيام" في جنوب لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة "الناقورة" الجنوبية لجهة "وادي حامول" لقصف مدفعي إسرائيلي بعد ظهر اليوم، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي "زبقين" و "طيرحرفا" في جنوب لبنان بالقذائف الانشطارية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "كفرحمام" في جنوب لبنان.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت على دفعتين في أجواء قرى وبلدات قضاء "صور" و"صيدا والزهراني" و منطقتي" النبطية" و"إقليم التفاح" في جنوب لبنان.

وكانت دبابة إسرائيلية قد استهدفت صباح اليوم أحد المنازل في بلدة "العباسية" الحدودية الجنوبية بقذيفة مباشرة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بالقذائف بلدة "يارون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الثلاثاء التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة "ميتات" الإسرائيلية ‏بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتشاراً لجنود ‏إسرائيليين في محيط موقع "السماقة" الإسرائيلي في تلال "كفرشوبا" اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.