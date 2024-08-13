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"بعلم رئيس الأركان".. إعلام عبري: الجيش يستخدم الفلسطينيين كـ"دروع بشرية"

06:54 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أكد تحقيق لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة.

وأوضحت "هآرتس"، أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية في غزة يتم بعلم من كبار ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى رئيس الأركان هارتسي هاليفي.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا إن حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات الجنود استخدموا أطفالا ومسنين كدروع بشرية في غزة.

وفي يونيو الماضي، انتشرت مشاهد مصورة كثيرة، تظهر استخدام جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام في الضفة الغربية وغزة، عبر ربطهم بمقدمة العربات المدرعة، أو الاستتار بهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تمشيط الأنفاق استخدام فلسطينيين كدروع بشرية طوفان الأقصى
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