وكالة تسنيم: المبعوث الأمريكي يزور لبنان وهو لا يحمل حل للأزمة

(وكالات)

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر لبنانية، إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين سيصل لبنان غدًا الأربعاء، لمحاولة منع حزب الله اللبناني من الرد على إسرائيل.

وأفادت وكالة "تسنيم" أن عاموس يزور بيروت غدًا وهو لا يحمل أي حل للأزمة.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي، بعد تعهد الأمين العام لحزب الله اللبناني بنقل معركة "الإسناد" التي أعلنها في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى المعركة المفتوحة بعد اغتيال إسرائيل للقيادي في الحزب فؤاد شكر.