إعلان

BBC

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القذائف التي أطلقتها المقاومة الأولى من مايو الماضي

06:01 م الثلاثاء 13 أغسطس 2024

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القذائف التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، تم إطلاقها من منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ مايو الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب بصاروخين من طراز "إم 90" ردا على المجازر الإسرائيلية والتهجير المتعمد بحق الشعب الفلسطيني.

إطلاق الصواريخ من قطاع غزة حماس طوفان الأقصى تل أبيب صاروخين من طراز إم 90
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأولى منذ تنصيبه.. السنوار يوجه رسالة بشأن المفاوضات في غزة

إعلان

إعلان

* الصحة العالمية تعقد اجتماعًا طارئًا وسط تفش دولي لـ"جدري القرود"
* "الأولى منذ مايو".. المقاومة تطلق صاروخين "إم 90" باتجاه تل أبيب
* الطريق إلى إيطاليا.. رحلة إنقاذ أطفال غزة المصابين تُفرق الأسر - معايشة مصورة