إذاعة الجيش الإسرائيلي: القذائف التي أطلقتها المقاومة الأولى من مايو الماضي

(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القذائف التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، تم إطلاقها من منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، على بعد كيلومتر ونصف من تمركز الفرقة 98.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب هي الأولى منذ مايو الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب بصاروخين من طراز "إم 90" ردا على المجازر الإسرائيلية والتهجير المتعمد بحق الشعب الفلسطيني.